הבית הלבן: ביידן ישוחח עם נתניהו בקרוב

דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי הבהירה הערב כי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מתכוון לשוחח בקרוב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. היא הוסיפה כי "אין לי תאריך מדויק אך זה יקרה בקרוב".

אתמול עורר שגריר ישראל באו"ם לשעבר דני דנון סערה ברשת לאחר שצייץ בחשבון הטוויטר שלו קריאה לביידן להתקשר לנתניהו. "התקשרת למנהיגים מקנדה, מקסיקו, בריטניה, הודו, צרפת, גרמניה, יפן, אוסטרליה, דרום קוריאה ורוסיה", צייץ דנון. "אולי הגיע הזמן שתתקשר למנהיג של ישראל, בעלת הברית הקרובה ביותר של ארה"ב?".

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia

Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?

The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F