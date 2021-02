ישיר: היום השלישי במשפט ההדחה השני של טראמפ

משפט ההדחה השני של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ - היום השלישי לדיונים: מנהלי ההדחה הדמוקרטים שינהלו את משפט ההדחה של טראמפ בסנאט צפויים הלילה (חמישי) לומר שהוא "כיוון את האספסוף כמו תותח טעון" לעבר גבעת הקפיטול, בטרם פרצו לקונגרס. אותם מנהלים – חברי קונגרס דמוקרטים – דוחים את טיעוני הרפובליקנים לפיהם טראמפ אינו יכול לעמוד לדין כיוון שאינו בתפקיד.

שידור ישיר מהיום השלישי ממשפט ההדחה של טראמפ

אתמול חשפו המחוקקים הדמוקרטים במהלך הדיון חומרי וידאו חדשים מיום המהומות. בדיון, שנמשך יותר משבע שעות, הציגו הדמוקרטים ציטוטים וקטעי וידאו מנאומים של טראמפ בהם הוא מסרב לקבל את תוצאות הבחירות, מפיץ טענות שקריות בנוגע לזיופים, וקורא לתומכיו להתנגד לאישור ניצחונו של יריבו ג׳ו ביידן. ״טראמפ היה המסית הראשי״, טענו הדמוקרטים.

בין התיעודים החדשים שהציגו נראה הסנאטור מיט רומני, שכמעט יצא לכיוון ההמון הזועם במסדרון ופנה אחורה בריצה, אחרי שקיבל אזהרה משוטר משטרת הקפיטול שראה את הפורעים באים. בסרטון אחר נראה מנהיג הדמוקרטים צ׳אק שומר יוצא עם מלוויו ותוך שניות חוזר בריצה לאחר שהתברר שהמסדרון חסום על ידי פולשים שנכנסו פנימה.

House impeachment managers play security footage of Sen. Schumer walking up a ramp with an exit sign during the Capitol siege, but having to rush back with his security detail to avoid the mob. https://t.co/OKAzzhvIne #impeachmenttrial pic.twitter.com/4oTbnh0OhF

בד בבד, עשרות רפובליקנים לשעבר המתנגדים לטראמפ נמצאים בשיחות להקמת מפלגה שלישית. הגורמים קיימו שיחת זום בנושא, והסכימו כי אם ירוצו יעשו זאת על בסיס "שמרנות עקרונית".

ביום הראשון למשפט ההדחה הדיון עסק בשאלה העקרונית האם ניתן מבחינה חוקתית להדיח נשיא שכבר אינו מכהן. חברי הסנאט אישרו כי הדיון חוקתי ושניתן להמשיך בהליך. כלל הסנאטורים הדמוקרטים הצביעו בעד, ואליהם הצטרפו שישה רפובליקנים. המשפט כולו צפוי להימשך שבוע.

Whoa: Eugene Goodman ran into Mitt Romney in the hallway and told him to turn around and get to safety, as the mob entered the building, in new footage.



Romney was going to run DIRECTLY into the rioters pic.twitter.com/0PX5LlxyXo