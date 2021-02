לראשונה מאז כניסתו לבית הלבן: הנשיא ביידן נועד עם רה"מ נתניהו

כחודש מאז נכנס לבית הלבן, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוחח היום (רביעי) בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "השיחה הייתה ידידותית וחמה ביותר ונמשכה כשעה", נמסר ממשרד ראש הממשלה. "שני המנהיגים ציינו את הקשר האישי רב השנים ביניהם ואמרו שיפעלו יחד להמשך חיזוק הברית האיתנה בין ישראל לארה"ב".

נתניהו בשיחתו עם ביידן

הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו דנו בהמשך קידום הסכמי השלום, באיום האיראני ובאתגרי האזור וסיכמו על המשך הידברות ביניהם. כמו כן, הנשיא בירך את ראש המשלה על מנהיגותו במאבק בקורונה והשניים החליפו דעות על דרכי ההתמודדות עם המגפה, כך מסרו מלשכת נתניהו.

השיחה המיוחלת בין מנהיגי ישראל וארצות הברית הפכה בשבועות האחרונים למעין פארסה, שהודגשה כששגריר ישראל באו"ם לשעבר דני דנון צייץ בטוויטר דרישה מהנשיא ביידן להתקשר לנתניהו. "התקשרת למנהיגים מקנדה, מקסיקו, בריטניה, הודו, צרפת, גרמניה, יפן, אוסטרליה, דרום קוריאה ורוסיה", צייץ דנון. "אולי הגיע הזמן שתתקשר למנהיג של ישראל, בעלת הברית הקרובה ביותר של ארה"ב?".

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia

Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?

The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F