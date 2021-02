לבבות בבית הלבן וחתונות על פילים: יום האהבה 2021

וולנטיין סטייל קורונה: ככה נראה היום הכי אדום בשנה ברחבי העולם, שעדיין זהיר מלאהוב במלוא הכוח:

בתאילנד, 59 זוגות החליטו לקשור את קשר אהבתם יחד עם הפילים בתהלוכת אהבה שנועדה להשיא את הזוגות ביום האוהב ביותר. לא הייתה יותר מדי שמירה על ריחוק חברתי אבל נראה שמבעד למסיכות, חיוכים ניבטים מכל פינה.

אפילו נגיף קורונה לא יכול היה להרוג את הרומנטיקה בבלגיה, שם יצרני השוקולד אמרו כי מכירות חג האהבה מחזיקות מעמד, אם כי היעדרם של תיירים ועובדי משרדים גבה את מחירו. לבבות בצבעים בהירים עם מילוי קרמל מילאו את הוויטרינות בבריסל כמו בכל שנה, אך הטפטוף האטי של הלקוחות ורשימת ההזמנות הטלפוניות הארוכות מהרגיל היו עדות לכך המגיפה גורמת לקונים לאהוב פחות את ההרגשה של הוצאת כספים.

חג האהבה הוא הזמן העמוס ביותר בשנה עבור מגדלי פרחים ויצואנים קולומביאנים, והם מקווים שהשנה אינה יוצאת דופן. המגיפה הביאה אתגרים חדשים לתעשייה ושיבשה את רשתות האספקה ​​העולמיות, אך מגדלי הפרחים הקולומביאנים עדיין מקווים כי הביקוש מארה"ב יעניק להם דחיפה נחוצה ככל שמורגשות ההשפעות הכלכליות של המגפה. קולומביה היא יצואנית הפרחים השנייה בגודלה בעולם והספקית העיקרית של פרחים לשוק האמריקני. ביום האהבה הזה מקווה המדינה בדרום אמריקה לשלוח לארצות הברית כ-700 מיליון פרחים, בעיקר ורדים.

צרפת, שכבר סיפקה את הנוף של עיר הבירה שלה להמון סרטים רומנטיים - יוצאת מהמסך: זוגות רבים שאינם מאותה מדינה נתקלו בבעיה במציאת מקום החתונה, בתקופה שבה לא מתאפשר מעבר בין מדינות. ארגון אחד בשם " אהבה היא איננה תיירות" שם לו למטרה לקיים את משאלת ליבם של זוגות רבים.

מוושינגטון באהבה: חמושים בכוס קפה, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן והגברת הראשונה ד"ר ג'יל ביידן, צעדו יחד עם הכלבים הראשונים צ'אמפ ומייג'ור מחוץ לבית הלבן, והתבוננו במיצגי יום האהבה שהונחו על מדשאות הבית הנשיאותי, בדמות פלקטים גדולים בצורות לב ועליהם מילות אהבה. כשהנשיא נשאל מהי מתנתו ליום האהבה, הוא ענה כי זה "איננו יום האהבה (שחל ביום ראשון), זהו היום המועדף על ג'יל".

