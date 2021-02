מטוס נוסעים עם כשל במנוע נאלץ לשוב על עקבותיו לדנבר הלילה (ראשון), כשבדרך חלקים ממנו התפרקו ונפלו על גגות בתים וכבישים בשכונת מגורים בעיר ברומפילד הסמוכה. המטוס של חברת "אמריקן אייר-ליינס" היה בדרכו להוואי ונאלץ לחזור לדנבר לאחר כשל במנוע הימני, שיצר שריפה בחלק הזה של כלי הטיס. האירוע אומנם יצר בהלה, אך לא דווח על נפגעים או נזק משמעותי לרכוש באירוע.

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.



It made an emergency landing and everyone is ok.



Check out these pieces of the engine falling from the sky...pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2