מתחסנים ושרים: הזמר והשחקנית האמריקנית דולי פרטון פרסמה בחשבון הטוויטר שלה סרטון שבו היא מקבלת חיסון נגד קורונה, ואפילו שרה גרסה מחודשת לשירה "ג'ולין" עם מילים עדכניות שמתאימות לעידוד מבצע החיסונים. פרטון תרמה כסף למחקר שפיתח את חיסון "מודרנה" נגד קורונה, שבו התחסנה

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC