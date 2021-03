תמונות עם מנגנון הרס עצמי והיעלמות ה-V הכחול: השינויים החדשים בוואטסאפ

אפליקציית המסרים המיידיים מבית פייסבוק - "וואסטאפ", הודיעה היום (רביעי) על עוד כמה פיצ'רים (עיצובי תוכנה) עתידיים. בין השינויים, צפוי להיעלם סימון הווי הכחול, שמאשר כי האדם המשוחח איתנו קיבל וקרא את ההודעה ששלחנו. כעת ישנה אפשרות לחסום את השימוש בפיצ'ר הזה, אולם הוא עדיין מופיע בהודעות קוליות. וואטסאפ הודיעה שבקרוב גם זה יעלם.

🤫For your eyes, not your ears. You can now mute the audio on your videos before adding them to your Status or sending in chat. Now available on Android.