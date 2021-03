ספינת החלל של SpaceX נחתה בהצלחה אך התפוצצה כעבור כמה דקות

דגם ספינת החלל SN10 של SpaceX שוגר הלילה (חמישי) לגובה והצליח לנחות בבוקה צ'יקה, שבדרום טקסס, בניסיון השלישי – אבל אז התפוצץ כמה דקות אחרי הנחיתה. החללית תפוצצה על משטח הנחיתה בכוח כה רב, עד שהיא הוטחה לאוויר. הפיצוץ התרחש דקות ספורות לאחר הכרזת SpaceX כי טיסת המבחן הצליחה.

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe