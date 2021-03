כשהחיסון הישראלי הגיע לסאות'פארק

מבצע החיסונים בישראל מסוקר בהרחבה ברחבי העולם, אבל פסגה אחת מרגשת במיוחד נכבשה הלילה (חמישי) כשפרק מיוחד בסדרת האנימציה "סאות'פארק" עסק במבצע החיסונים נגד קורונה - וישראל כיכבה בו. ישראל אוזכרה כמקום אטרקטיבי בשל ההתקדמות המהירה של מבצע החיסונים כאן.

בקטע אחד מהפרק נראה מטוס ישראלי (של חברת AIR ISRAEL המומצאת) שנוחת בארצות הברית ומחלק חיסונים להמונים - שדוקרים את עצמם עם המזרק. בפרק אחר נראה תור של אנשים ממתין לחיסון, בדומה לתור של אנשים הממתינים להיכנס למועדון. אחד הממתינים זעם שעליו לחכות בעוד ב"ישראל מחסנים את כולם". השומר השיב לו "אז תלך לישראל", והוא ענה - "ניסיתי, לא יכולתי להיכנס".

שגריר ישראל בארצות הברית ובאו"ם גלעד ארדן שיתף את הקטע המדובר, ושחרר עקיצה לעבר התוכנית "סאטרדיי נייט לייב" כשכתב: "כך עושים הומור בזמן מגפה כשזה נוגע לישראל. צפו ולימדו מסאות'פארק".

Hey @nbcsnl: this is how you do pandemic humor when it comes to Israel. Watch and learn from @SouthPark pic.twitter.com/miMAS0dwry