ביידן: כל אמריקני מעל גיל 18 יוכל להתחסן החל מ-1 במאי

נשיא ארצות הברית ג׳ו ביידן נשא הלילה (שישי) נאום מיוחד לאומה על מצב המאבק בקורונה. ביידן הבטיח כי כבר בתחילת חודש מאי יוכל כל אמריקני להירשם לקבל חיסון וכי עד סוף מאי יהיו מספיק חיסונים לכולם. ביידן אמר כי המטרה שהציב - 100 מיליון חיסונים ב-100 הימים הראשונים לכהונתו, תושג כבר ביום ה-60, כלומר בעוד עשרה ימים.

Biden says that if all eligible adults get the COVID vaccine when it's their turn, "there's a good chance" Americans can have traditional family celebrations by July 4



"We not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus" pic.twitter.com/51r2rCswoF