איראן: ספינה נפגעה השבוע ב"פעולת טרור"

איראן טוענת כי ספינת מטען שבבעלותה נפגעה ביום רביעי האחרון ב"מתקפת טרור". עוד נמסר בהודעה של חברת הספנות האיראנית שהספינה הייתה בבעלותה, כי הספינה ניזוקה ממטען נפץ והפיצוץ גרם לשריפה, אך אף איש צוות על הסיפון לא נפגע.

דובר החברה הוסיף כי ינקטו הליכים פליליים לזיהוי התוקפים דרך מוסדות בין-לאומיים: "פעולת טרור שכזו מנוגדת לחוק הבין לאומי. אנחנו ננקוט בצעדים במישור המשפטי, כדי לזהות את האשמים". הספינה, שהייתה אמורה להגיע לאירופה, תצא שוב לדרכה אחרי התיקונים.

Short footage of the aftermath of explosion in Iran's Europe-bound Shahre Kord cargo ship pic.twitter.com/oEfxh81hZJ