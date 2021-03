בכיר באמירויות: לא ניקח חלק בבחירות בישראל - לא עכשיו ולא אף פעם

יועץ לנשיא האמירויות, ושר החוץ לשעבר אנוואר גרגאש כתב היום (רביעי) בטוויטר כי "איחוד האמירויות לא ייקח חלק בענייני בחירות פנימיים בישראל, לא עכשיו ולא אף פעם". עוד הוסיף הבכיר: "מנקודת מבטה של האמירויות, המטרה של הסכמי אברהם היא לספק בסיס אסטרטגי דינמי שיוביל לשלום ושגשוג עם ישראל והאזור הרחב".

From the UAE’s perspective, the purpose of the Abrahamic Accords is to provide a robust strategic foundation to foster peace and prosperity with the State of Israel and in the wider region. The UAE will not be a part in any internal electioneering in Israel, now or ever.