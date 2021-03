אחרי 800 שנה: הר געש התפרץ בדרום-מערב איסלנד

התפרצות הר געש התרחשה הלילה (שבת) בדרום-מערב איסלנד, כ-32 ק"מ מהבירה רייקיאוויק. הר הגעש פאגראדלס שבחצי האי רייקיאנס התפרץ לאחר חודש שבו הורגשו יותר מ-40 אלף רעידות אדמה חלשות, פי 13 מבשנה ממוצעת. על פי הרישומים במדינה ההתפרצות הגעשית האחרונה שאירעה בחצי האי התרחשה לפני 781 שנים.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL