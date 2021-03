שנה להתפרצות המגפה: הנסיך הארי במסר לילדים שהוריהם מתו מקורונה

ביום שלישי הקרוב תציין בריטניה שנה להטלת הסגר הכללי הראשון בממלכה בעקבות התפרצות מגפת קורונה. לקראת ציון המאורע, הלילה (שבת) פורסמו דברים שכתב הנסיך הארי בהקדמה לספר ילדים חדש המיועד לאלו שאחד מהוריהם מת מנגיף קורונה. בהקדמה התייחס הנסיך להתמודדותו עם מותה של אמו, הנסיכה דיאנה, לפני יותר מ-20 שנה.

עטיפת הספר "Hospital by the Hill" (איור הכריכה: Faye Troote)

"אם אתם קוראים את הספר הזה, זה משום שאיבדתם את אחד ההורים שלכם או אדם אהוב אחר. אני מקווה שהסיפור שבו יספק לכם נחמה ואת הידיעה שאתם לא לבד", פתח הנסיך את דבריו. "כשהייתי ילד צעיר איבדתי את אמי. באותו זמן לא רציתי להאמין או לקבל את זה, וזה השאיר בתוכי חלל עצום. אני יודע איך אתם מרגישים, ואני רוצה להבטיח לכם שעם הזמן - החלל הזה יתמלא בהרבה אהבה ותמיכה", המשיך.

"כולנו מתמודדים עם אובדן בדרכים שונות, אבל נאמר לי שכשהורה נפטר, הנשמה שלו, האהבה והזיכרונות ממנו נשארים. הם תמיד איתנו ואנחנו יכולים לנצור אותם לעד", כתב הארי. הנסיך סיים את ההקדמה במילים הבאות: "אני יכול להבטיח לכם - אתם תרגישו טוב יותר וחזקים יותר ברגע שתהיו מוכנים לדבר על מה שעובר עליכם".

גיבור הספר "בית החולים על הגבעה" (Hospital by the Hill) הוא ילד שאיבד את אמו, שעבדה בבית חולים בזמן התפרצות המגפה. את הספר פרסמה עמותת הצדקה הבריטית "Simon Says" המספקת שירות פסיכולוגי לילדים יתומים. עד כה אומתו בממלכה 4,299,200 בני אדם חיוביים לקורונה. מספר המתים מן הנגיף עלה בה אתמול ל-126,263 בני אדם.

בסרט דוקומנטרי ששודר בבי-בי-סי בשנת 2019 חשפו הנסיכים וויליאם והארי כי עברו טיפול פסיכולוגי ממושך בעקבות מותה הטראגי של אמם בתאונת דרכים בשנת 1997. בסרט סיפר הנסיך וויליאם כי האובדן "כואב יותר מכל כאב אחר". האחים ביקשו לעודד את הציבור לפנות לטיפול במקרים של מצוקה נפשית ולהסיר את הסטיגמה מטיפול נפשי.

למרות הסערה שעורר בשבוע שעבר הריאיון שהעניק עם רעייתו מייגן לאופרה ווינפרי, הנסיך הארי צפוי להצטרף לאחיו באירועים לציון יום הולדתה ה-60 של הנסיכה דיאנה בקיץ הקרוב. לבקשת האחים, באירוע צפוי להיחשף פסל חדש בדמותה של דיאנה, שיוצב בגן המלכותי של ארמון קנזינגטון, ששימש מעונה הרשמי עד יום מותה. מאז 2011 מתגוררים בארמון זה הנסיך וויליאם, רעייתו קייט וילדיהם.