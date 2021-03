"לא רק בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אלא גם ביחד": הברכות לפסח ממנהיגי העולם

מנהיגים ברחבי העולם בירכו את היהודים לרגל חג הפסח. שגרירות איחוד האמירויות בישראל כתבה היום (ראשון) בעברית בעמוד הטוויטר שלה: "חג פסח שמח ואיחולים לכל החוגגים ברחבי העולם".

שלשום ברכו גם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. ביידן פרסם סרטון עם רעייתו ובו אמר: "אנחנו ממשיכים לעבוד כדי להביס את המגפה ואנו נאבקים גם באפליה ובדעות קדומות. ככל שאנו מחפשים לבנות מתוך המאבק והאובדן, אנו זקוקים להשראת חג הפסח יותר מתמיד.

As we recall the Passover story of overcoming adversity, finding hope, and becoming free, we find a renewed salience. This weekend, as Seders close with the familiar refrain, “Next year in Jerusalem,” we offer an additional prayer: Next year in person. Next year, together. pic.twitter.com/TBU2dXMPCQ

"השנה, כמו בשנה שעברה, אנחנו עדיין נתכנן חגיגה וירטואלית, נברך על המצה והיין במסכים, במקום זה לצד זה. ישנם יותר מדי כסאות ריקים בלילה הסדר - תזכורת למה שהפסדנו. אנחנו יכולים לסגור את הסדר באימרה - 'לא רק בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אלא גם ביחד'". ג'יל ביידן הוסיפה: "בבסיסו, חג הפסח הוא סיפור של התגברות על מצוקה ומציאת תקווה. החגיגה הזו היא יהודית, אך המסר שלה אוניברסלי".

ג'ונסון בחר להתמקד בקהילה היהודית בארצו וציין את חוזקה. "לצערנו, זו השנה השנייה שבה הפסטיבלים והאירועים הקהילתיים נערכים בלי שמשפחה וחברים יכולים להתכנס ביחד. אני מכיר את הקהילה היהודית הפנטסטית שלנו - היא ידועה בכוח ובחוסן הנפשי שלה, והיא תחגוג את החג בביטחה", אמר ג'ונסון בסרטון שפרסם בחשבון הטוויטר שלו.

Chag kasher v’sameach to everyone celebrating #Passover.



While families, friends and neighbours can't come together as they usually would, I know our fantastic Jewish community - known for its strength and resilience – will celebrate this Pesach safely. pic.twitter.com/lQfCIDZV2K