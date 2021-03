תיעוד: שתי תקריות אלימות נגד אסייתים בניו יורק

צמד תקריות אלימות תועדו אתמול (שני) בניו יורק נגד אנשים ממוצא אסייתי. באחת התקריות נראית אישה מותקפת על ידי עובר אורח שהיכה אותה ובעט בה, כשבמקביל נראים עדי ראייה לאירוע שלא עשו דבר. האירוע התרחש לאורך רחוב 43 בניו יורק, כשצילומי אבטחה מבניין סמוך מראים כיצד אדם משכיב את האישה על הקרקע ובועט בה בבטנה.

NYPD says 65-year-old Asian American woman was walking to church this morning when suspect assaulted her and said “f*** you, you don’t belong here.” Happened in front of 360 W. 43rd St. 11:40am. Sources say building security guard not only failed to render her aid... 1/2 pic.twitter.com/ZLtQEHHJci