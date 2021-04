ההתמכרות לסמים והקשר הרוסי: האנטר ביידן מדבר

בנו של נשיא ארצות הברית, האנטר ביידן, סיפר בריאיון לרשת CBS על מאבקו להיגמל מסמים והניסיון של אביו ג'ו ביידן למנוע את המשך התמכרותו. בקטע ששודר היום (שישי) בתוכנית הבוקר של הרשת, וכחלק ממאמצי השיווק של ספר הזכרונות שלו, תיאר ביידן הבן כיצד בשנה שעברה, כשרצה להיכנס למכוניתו כשהוא תחת השפעת סמים ובנותיו הפצירו בו שלא יעשה זאת, אביו תפס וחיבק אותו, ואמר לו בדמעות: "איני יודע מה לעשות".

Hunter Biden tells @CBSThisMorning’s @AnthonyMasonCBS about the emotional experience of his family staging an intervention for his substance abuse: “I don’t know of a force more powerful than my family’s love — except addiction.” https://t.co/Iz24QzKDii pic.twitter.com/i0OX6E4bF6