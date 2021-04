ארה"ב: חשוד ניסה לפרוץ מחסום באזור גבעת הקפיטול ונורה למוות

תקרית בוושינגטון: גבר ניסה לפרוץ הלילה (שישי) מחסום באזור גבעת הקפיטול, יצא ממכוניתו עם סכין ונורה למוות בידי שוטרים. החשוד ניסה לתקוף עם הסכין שוטרים שהיו בסביבה, אחר מהם מת מפצעיו בבית החולים. שני שוטרים נוספים מוגדרים במצב קשה. מפקד משטרת וושינגטון הוסיף שאין עדות לכך שמדובר באירוע טרור.

רשת NBC מדווחת כי התוקף שנורה למוות הוא נואה גרין, בן 25 מאינדיאנה, שהתגורר במדינת וירג'יניה. בדף הפייסבוק שלו נכתב כי הוא תומך בארגון ״אומת האסלאם״.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu

מפקדת משטרת הקפיטול יוגנדה פיטמן מסרה בתדרוך לעיתונאים שאין מדי לגבי המניע של התוקף, וששמו לא היה במאגרי המידע של המשטרה כחשוד אפשרי. עוד לא ידוע על ניסיון לפגוע בחבר קונגרס. יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי הורתה להוריד את הדגל בגבעת הקפיטול לחצי תורן, לזכר השוטר שנהרג.

השוטרים הועברו לקבלת טיפול בבית חולים. במשך קרוב לשעתיים הוטל עוצר על הקפיטול, שהוסר לבסוף. בשל חופשת הפסחא לא נמצאים בבניין הקפיטול חברי קונגרס, רק עובדים ואנשי צוות. ב-FBI הודיעו שהם מעורבים בחקירת אירוע הדריסה. בעקבות האירוע, דובר המשמר הלאומי בוושינגטון הודיע על שליחת כוח תגבור נוסף לקפיטול.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe