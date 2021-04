חג פסחא שני תחת מגבלות הקורונה: סגרים בצרפת ואיטליה

העולם הנוצרי מציין בסוף השבוע הזה חג פסחא שני תחת מגבלות הקורונה. איטליה כולה הוכרזה כ"אזור אדום", נוכח גל התפרצות המונה כ-20 נדבקים מדי יום. ההגעה לתפילה בכנסיות הותרה, אך ארוחות החג הוגבלו לשלושה מבוגרים בלבד. האפיפיור פרנציסקוס יישא את דרשת החג בכנסיית פטרוס הקדוש ברומא שתהיה ריקה ממתפללים.

מאמץ החיסון באיטליה נתקל בימים אלה בהתנגדות ממקור בלתי צפוי: עובדי רפואה שמסרבים להתחסן נגד נגיף קורונה. ממשלת איטליה הודיעה השבוע על צו שמחייב חיסון של צוותי הרפואה ועובדים בבתי המרחקת, בכוונה להגן גם על הצוותים עצמם, על המטופלים ועל אוכלוסיות רגישות. עובד מערכת הרפואה שיסרב להתחסן, יועבר לתפקיד אחר, שבו לא יהיה במגע עם מטופלים. לא יאיימו עליהם בהשעייה או בהורדה בשכר.

Large crowds gathered in Pakistan this Good Friday, while the Pope's mass in the Vatican was restricted to 200 people.



This is how Christians around the world celebrated the second COVID Easter. pic.twitter.com/UJ8AWrQ1g1