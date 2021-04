מות הנסיך פיליפ: מטחי כבוד ברחבי בריטניה

מות הנסיך פיליפ: הצבא ירה היום (שבת) מטחי כבוד לזכרו של הנסיך בכמה מוקדים בבריטניה, בהם לונדון, אדינבורו, קרדיף ובלפסט - ארבע הבירות של אומות הבית שמרכיבות את הממלכה המאוחדת. סוללות התותחים ירו 41 פעמים, ירייה אחת בכל דקה. שחקני הקבוצות בליגת הכדורגל האנגלית, הפרמיירליג, יענדו סרטים שחורים ולפני שריקות הפתיחה של משחקי סוף השבוע תתקיים דקת דומייה.

Gun salutes marking death of the Duke of Edinburgh taking place across the UK, in Gibraltar and from warships at seahttps://t.co/2mc6FGPFtk pic.twitter.com/DaAIbg8pk0