מחוקקים בארה"ב מודאגים מעסקת הנשק עם האמירויות

יו"ר ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקני, הדמוקרט גרגורי מיקס, אמר הלילה (חמישי) כי הוא ומחוקקים אחרים מודאגים מהחלטת ממשל ביידן להמשיך בצעד שהחל בו ממשל טראמפ, ולמכור נשק לאיחוד האמירויות.

מיקס ציין כי עדיין יש לו שאלות רבות באשר למכירה, בשווי 23 מיליארד דולר, הכוללת, בין השאר, מטוסי 35-F, רחפנים חמושים ותחמושת. מיקס הדגיש כי למרבה המזל, אף לא אחת מהעברות הנשק צפויה בקרוב, ויהיה לקונגרס די זמן לבדוק ולהחליט אם לבצע את המכירה ובאילו תנאים והגבלות. לפנות בוקר דווח כי נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, אישר להמשיך בעסקת הנשק עם איחוד האמירויות.

הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גרהאם התנגד בפומבי להחלטת הבית הלבן על נסיגה מלאה של כוחות אמריקנים מאפגניסטן. לדבריו, מדובר בהחלטה שגויה. מוקדם יותר היום נשאל הנשיא ביידן נאום מיוחד והכריז על כוונת ארה"ב להסיג לחלוטין את כוחות הצבא שלה שנמצאים באפגניסטן מזה 20 שנה, כשהשלב הסופי של הנסיגה יחל ב-1 במאי.

President Joe Biden to begin U.S. Afghanistan exit on May 1, rejecting calls for U.S. forces to stay to ensure a peaceful resolution to that nation’s grinding internal conflict https://t.co/LtOCzG9cYJ pic.twitter.com/lPyrkO9s37