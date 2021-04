בית המלוכה נפרד: בריטניה נערכת להלוויית הנסיך פיליפ

בני משפחתו של הנסיך פיליפ יחלקו לו כבוד אחרון בהלווייה שתיערך היום (שבת) במתכונת מצומצמת, לאור הגבלות הקורונה בבריטניה. בין 30 המוזמנים יגיעו רעייתו, המלכה אליזבת', בנו צ'ארלס הנסיך מוויילס ורעייתו הדוכסית מקורנוול קמילה פרקר-בולס, הדוכס והדוכסית מקיימברידג' הלא הם הנסיך וויליאם וקייט מידלטון וכן הנסיך הארי.

ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הודיע כי לא ישתתף בטקס כדי לאפשר לבן משפחה אחר ללכת במקומו, ואילו רעייתו ההריונית של הנסיך הארי, מייגן מרקל, תישאר בארצות הברית בשל הוראת רופאיה. הנסיך צ'ארלס, בנו של פיליפ ויורש העצר, יוביל את התהלוכה לקפלה בטירת וינדזור - שם ייערך הטקס.

התמונה שהמלכה בחרה לפרסם הלילה

מהלך הטקס: סביב השעה 16:15 יתחילו להתאסף נציגי הטקס ובני המשפחה בארמון ווינדזור. כ-12 דקות לאחר מכן צפויה להיכנס למקום הלנד רובר שהנסיך פיליפ עיצב בעצמו ייכנס לטירה, והארון יועבר אליו. בשעה 16:45 מתחילה לזוז שיירת המשפחה מאחורי הארון עד לקפלת סנט ג׳ורג׳. זמן ההליכה המשוער - כשמונה דקות. בשעה 17:00 תהיה דקת דומיה והטקס יתחיל.

