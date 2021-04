כלכלה, קורונה ופוטין: ביידן מסכם מאה ימים

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נשא הלילה (חמישי) בקונגרס את הנאום המסורתי שמסכם את 100 הימים הראשונים של כהונתו. בתחילת נאומו הציג ביידן את ההישגים של הממשל שלו במאבק במגפת הקורונה בארצות הברית. ביידן התגאה בכך שמעל ל-220 מיליון מנות חיסון כבר ניתנו בארצות הברית, בעוד שהתחייב בקמפיין הבחירות לספק מאה מיליון, וכי פעל לכך שכל האמריקנים מעל גיל 16 יכולים ללכת להתחסן. בכך קרא לאמריקנים ללכת ולהתחסן כדי להמשיך את המאבק במגפה.

“Go get vaccinated America”: In his address, Biden urges all adults in the U.S. to get COVID-19 vaccine https://t.co/6TxXak5d8G pic.twitter.com/VwQnbpZ5vB