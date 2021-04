"מחובתנו להבין ולברר מה בדיוק קרה שם": התגובות לאסון במערכת הפוליטית

האסון בהר מירון |ראשי המדינה הפיצו מהלילה (שישי) הודעות תנחומים ואבל למראה האסון שפקד את החוגגים בהר מירון. "בחרדה גדולה אני עוקב אחר הדיווחים ממירון ומתפלל לרפואת הפצועים. אל נא רפא נא להם", כתב נשיא המדינה ראובן ריבלין. ראש הממשלה נתניהו, שצפוי לבקר היום בהר, מסר: "אסון כבד בהר מירון. כולנו מתפללים לרפואת הנפגעים. אני מבקש לחזק את כוחות ההצלה הפועלים במקום".

שר הבריאות יולי אדלשטיין הגיע לבית החולים זיו בצפת. בתדרוך עם מנכ"ל משרדו אמר "אנחנו שעות ספורות אחרי האסון זה לא הזמן לפתוח עכשיו בוויכוחים מי אשם או אחראי. בית החולים עשה תרגיל היערכות, הוא עושה את זה כל שנה. משרד הבריאות העביר הנחיות בנושא קורונה, כך שכל ניסיון לדבר על קשר, אם כבר המתווה היה אמור להגביל את האנשים בהר, אבל אני לא חושב שיש קשר בין הדברים".

שר הבריאות אדלשטיין מביה"ח זיו בצפת: "זה לא הזמן לפתוח בוויכוחים מי אחראי על מה. משרד הבריאות העביר הנחיות בנושא קורונה. חלק גדול מהפצועים השתחררו, הטיפול המהיר לא היה מקרי, אתמול נערך כאן תרגיל היערכות. כשהצוות הוזעק באמצע הלילה הם ידעו לקראת מה הם באים" pic.twitter.com/Srttkb002N — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2021





יו"ר הכנסת יריב לוין כתב בטוויטר: "כאב עצום ואבל גדול. יום חג במירון שהפך לאסון כבד למדינת ישראל כולה. אני שולח את תנחומיי הכנים למשפחות ההרוגים ואיחולי החלמה לפצועים. הלב נשבר". לדברי יו"ר ש"ס, השר אריה דרעי: "הלב קרוע, ממאן להכיל את גודל השבר נוכח האסון הכבד".

שר הביטחון בני גנץ הביע את צערו על האסון וקרא לחקור את האירוע ולהפיק ממנו את הלקחים: "אין מילים שיכולות לנחם ואין מילים שיכולות לתאר את גודל הכאב מהאסון הנורא. משתתף בצערן הכבד של המשפחות ומתפלל להחלמת הפצועים. יש לנו מחוייבות עליונה לחקור ולבדוק את הכשלים, להפיק לקחים ולהטמיעם כדי שאסון כזה לעולם לא יחזור", כתב גנץ.

הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף קרא הבוקר לציבור "להתפלל ולקרוע שערי שמים לרפואת הפצועים" ו"לתמוך ולחזק את המשפחות שאיבדו את קרוביהם". לדבריו, "המשכיל בעת ההיא יידום, אין זו עת לחיפוש אשמים. יהי רצון שיבולע המוות לנצח וימחה ה' דמעה מעל כל פנים אמן".

האסון בהר מירון | מפקד המחוז הצפוני במשטרה, ניצב שמעון לביא: "אני נושא באחריות הכוללת, לטוב ולרע. מוכן לכל בדיקה. אנחנו בשלב איסוף הראיות כדי להגיע לאמת. מסתובבים סרטונים שאין להם קשר למציאות. שוטרים הצילו פה חיי אדם"@rubih67 pic.twitter.com/dsSxk2UCqC — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2021

אולם במערכת הפוליטית כבר נשמעים קולות הקוראים לחקור את האסון. "על הממשלה להקים הבוקר ועדת חקירה ממלכתית לבדיקה של התנהלות האחראים לאסון הקשה", כתב ח"כ בן גביר. יו"ר סיעת הליכוד מיקי זוהר כתב: "מחובתנו להבין ולברר מה בדיוק קרה שם כדי למנוע אסון נוראי שכזה בעתיד".

ח"כ עמר בר לב ממפלגת העבודה כתב כי זהו "כישלון קולוסאלי של המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל", וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית - "מיד". ח"כ תמר זנדברג ממרצ כתבה: "יש צורך בחקירה והסקת מסקנות אבל היום ניחומים למשפחות ואיחולי החלמה לפצועים באסון הקשה הזה".

השגרירים בישראל שלחו הודעות תנחומים

גם בעולם לא נשארו אדישים לאסון הכבד. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שלח לראש הממשלה נתניהו מכתב תנחומים על האסון במירון: "רוסיה חולקת את אבלו של העם בישראל", כתב. פוטין שלח את תמיכתו למשפחות ההרוגים ואיחל החלמה מהירה לפצועים.

Devastating scenes at the Lag B'Omer festival in Israel. My thoughts are with the Israeli people and those who have lost loved ones in this tragedy. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 30, 2021

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, אמר כי מחשבותיו עם העם בישראל ועם משפחות הקורבנות בטרגדיה. משרד החוץ הצרפתי מסר: "צרפת שולחת את תנחומיה הכנים למשפחות ולקרובי קורבנות הטרגדיה ומאחלת החלמה מהירה לפצועים. צרפת חשה סולידריות עמוקה עם עם ישראל במאורע קשה זה".

היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, ג'ייק סאליבן, כתב לפנות בוקר: "ליבנו יוצא לעם בישראל הלילה בעקבות הטרגדיה הנוראית בהר מירון. תנחומינו למשפחות ולחברים שאיבדו את יקיריהם באסון הזה, ואיחולי החלמה מהירה ומלאה לאלה שנפצעו".

Our hearts go out to the people of Israel tonight following the terrible tragedy at Mount Meron. We offer our condolences to the families and friends who lost loved ones in this disaster, and wish a full and swift recovery to those injured. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) April 30, 2021

קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ אמר כי הוא חש עצב עמוק על הטרגדיה הנוראית שאירעה בהר מירון "אני מציע את תנחומיי הכנים למשפחות וחברי הקורבנות ומאחל החלמה מהירה לפצועים". שר החוץ של אוקראינה דמיטרו קוליבה אמר כי הוא חש עצב עמוק מאובדן החיים. "ליבי יוצא אל משפחות הקורבנות. מאחל החלמה מהירה לפצועים. אוקראינה עומדת לצד ישראל בשעה חשוכה זו״.

שר החוץ של הודו, סובראמניאם ג'אישנקאר, מסר גם הוא תנחומים: ״עצב עמוק על הטרגדיה שאירעה בהר מירון בישראל בחגיגות ל״ג בעומר. שולח את תנחומיי ואיחולי החלמה מהירה״.

Deeply saddened at the tragedy in Israel at Mount Meron during the celebrations of Lag Ba'omer. Extend my condolences and wish the injured a speedy recovery. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 30, 2021

שגרירת גרמניה בישראל, ד"ר סוזנה ואזום-ריינר, צייצה בטוויטר: "מתעוררת לחדשות שגורמות להלם של טרגדיה בחגיגות ל"ג בעומר. בעוד הסיטואציה עדיין מתגלגלת, ליבי נשבר מהדיווחים על נפגעים רבים וסבל".

תנחומים הגיעו גם מצד מועצת ההגמונים הקתולים. היא הביעה צער בפני הנשיא רבלין על 44 האזרחים ש"קיפחו את חייהם בדוחק הכבד שנוצר אמש בהר מירון שבגליל". חברי המועצה מסרו את תנחומיהם למשפחות הקורבנות ואת תפילתם "להחלמתם של עשרות הנפצעים בתקרית".

