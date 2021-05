דיווח באיראן: שריפה שפרצה היום (ראשון) במפעל כימי באזור תעשייה סמוך לעיר קום שבצפון המדינה גרמה לפיצוצים ונפגעים. כלי תקשורת במדינה מדווחים על שישה פצועים, בהם שני כבאים שהוזעקו לזירה. יותר מ-100 לוחמי אש פועלים במקום. נכון לשעה זו לא ברור מה גרם לשריפה.

#BREAKING

May 2—Qom, central #Iran

Massive blaze erupted at a local industrial complex & reports show a chemical factory was the center of the fire.

-Several factories were burning

-A number of firefighters suffered injures; one fire truck engulfed in fire

-Blaze under control pic.twitter.com/3YSpEm7DNm