המנהיג העליון של איראן: התפללו עבורי

המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי קרא הערב להתפלל עבורו בציוץ בחשבון הטוויטר שלו. חמינאי שבעוד חודשיים ימלאו לו 82, חולה מזה מספר שנים בסרטן הערמונית. הוא כתב בציוץ "מבקש מכולכם להתפלל עבורי".לא ברור עדיין האם בקשת התפילה של חמינאי הגיעה בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי, אך היא יכולה להיות קשורה גם לתקופת הרמדאן בה נמצא העולם המוסלמי.

I ask all of you dear ones to please pray for me.