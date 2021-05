האם הטיל הסיני שנכנס לאטמוספירה נצפה הלילה מעל שמי חיפה?

רבים ברחבי העולם חיכו הלילה (ראשון) לכניסת שרידי הטיל הסיני "Long March 5B" אל האטמוספירה. בסוכנות החלל הסינית דיווחו ששרידי הטיל, ששוגר לפני יותר משבוע לחלל, נחתו באוקיינוס ההודי בין האיים המלדיביים לסרי לנקה. אין לכך אישור מגורמי חלל נוספים. באחד הסרטונים שפורסמו לפנות בוקר נראים חלקי הטיל חולפים מעל שמי חיפה.

#CZ5B Confirmed sighting from Haifa Israel opprox 2:11 UTC. It was a little bit early and northern than predicted. Bright object on the left is Jupiter.@planet4589 pic.twitter.com/aJYbs0qoXy