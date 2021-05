דיווח: פיצוץ במכלית נפט סמוך לנמל במערב סוריה

דיווחים ראשוניים: פיצוץ התרחש היום (ראשון) במכלית נפט סמוך לנמל באניאס במערב סוריה. לפני שבועיים טען משטר אסד שכלי טיס לא מאויש תקף מכלית נפט שהייתה בדרכה לנמל. תחנת הרדיו "שאם FM" המזוהה עם משטר אסד טוענת כי מדובר בפיצוץ שהתרחש בעת תיקון המכלית שניזוקה באותה תקיפה. מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, המזוהה עם המתנגדים למשטר אסד, דיווח אז שהמכלית הינה בבעלות איראנית.

Breaking. Twin explosion hit an oil ship off the coast of #Syria, near Baniyas Refinery (itself previouly hit by a fire this morning). 2 weeks ago a drone bombed another ship with crude. pic.twitter.com/i1nlc7dRip