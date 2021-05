ביידן: "אין שום שינוי במחויבות לביטחון ישראל"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ערך הלילה (שישי) מסיבת עיתונאים בבית הלבן יחד עם נשיא קוריאה הדרומית מון ג'יי אין, והתייחס במהלכה להפסקת האש בין ישראל לחמאס. בתוך כך אמר ביידן כי נתניהו "מעולם לא הפר את הבטחתו כלפי. אמרתי לנתניהו מה המטרות שלנו לגבי הפסקת האש והוא עמד בהתחייבותו". ביידן התייחס בנוסף למצב המתוח בירושלים ואמר כי יש "להפסיק את המהומות בין הקהילות בירושלים, זה חייב להיפסק". על כך הוסיף: "אנחנו נתעקש שאזרחים ישראלים - יהודים וערבים - יקבלו יחס שווה. ביבי מכיר את עמדותיי".

Biden tells @nancycordes about his relationship with Netanyahu: "One of the reasons why we were able to get the cease-fire in 11 days — I didn't do what other people have done. I don't talk about what I tell people in private. I don't talk about what we negotiate in private." pic.twitter.com/PBAmlW6txU