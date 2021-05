ארגונים יהודים-אמריקנים לביידן: פעל נגד אנטישמיות

גילויי אנטישמיות בארצות הברית: על פי הליגה נגד השמצה, מאז תחילת המבצע בעזה נרשם זינוק של כמעט 200 תקריות אנטישמיות, זאת לעומת 130 בשבוע לפני תחילת המבצע. הליגה, יחד עם איחוד הפדרציות היהודיות וארגונים נוספים, פנו לנשיא ביידן בבקשה לפעול נגד האנטישמיות: "אנו חוששים שהשימוש בסכסוך נועד להעצים שיח אנטישמי שמעודד שחקנים מסוכנים לתקוף יהודים. לדבר יהיו השלכות גם להרבה מעבר לשבועיים האחרונים".

Some prominent Jewish groups are appealing to the Biden administration to condemn the surge of antisemitic attacks in the U.S. after the recent violence in the Middle East.@jeffpeguescbs has more on the attacks. pic.twitter.com/H3i78WG9I4 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) May 22, 2021

בין היתר, מתרבות העדויות על מתקפות נגד יהודים בעיר ניו יורק. שוערה היהודי של קבוצת הכדורגל "ניו־יורק רד בולז", לוקה לואיס, סיפר באינסטגרם כי שלשום (חמישי) נתקל ברחוב בקבוצת פלסטינים. הם שלפו סכינים ושאלו אותו אם הוא יהודי. משהשיב "ומה אם הייתי יהודי?" ענו לו כי הם היו מכים אותו למוות.

העיתונאי היהודי אלכס זלדין כתב בטוויטר כי אתמול, בעת שהלך באחד הרחובות במנהטן ולראשו כיפה, צעדו לצדו שני נערים והטיחו לעברו גידופים אנטישמיים ואיומים. אלכס וונק, עיתונאי יהודי אמריקאי, מתאר בציוץ בטוויטר כי אתמול הלך ברחוב באפר ווסט סייד במנהטן בעודו חובש כיפה, שני נערים הלכו לצידו לאורך בלוק שלם, צעקו לעברו קללות אנטישמיות ואיומים.

מה מרגיש יהודי בארה"ב שמרביצים לו בגלל הסלמה בעזה? | שמואל רוזנר, המדד

בשוליו של מבצע "שומר החומות", בניו־יורק נעצר אדם החשוד שתקף יהודי שהיה אמש בדרכו להפגנת תמיכה בישראל בכיכר טיימס. המותקף נחבל קלות. על פי החשד, שישה בני אדם היו מעורבים באירוע והמצוד אחר שאר התוקפים נמשך. היחידה לפשעי־שנאה של משטרת ניו יורק חוקרת כמה אירועי תקיפה של יהודים בידי מפגינים פרו פלסטינים.

ביל דה-בלאזיו, ראש העיר ניו יורק, התייחס הלילה בטוויטר להתגברות התקיפות נגד יהודים בעירו ובארצות הברית: "האנטישמיות שאנו רואים ברחבי ארצנו אינה נעשית בחלל ריק ואין מדובר במספר מקרים. מדובר בדפוס נורא ועקבי... אנו חייבים להתנגד לזה. אנו חייבים לזעוק זאת".

The anti-Semitism were seeing across our country isn’t in isolation and isn’t just a few incidents. It’s part of a horrible and consistent pattern.



History teaches us we ignore that pattern at our own peril.



We have to stand up to it. We have to call it out. pic.twitter.com/I99gXDfBSS — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 21, 2021

גם חברת הקונגרס מן האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, אלכסנדרה אוקסיו-קורטז, התייחסה לגל התקיפות האנטישמי בניו יורק: "לעולם לא נסבול אנטישמיות כאן בניו יורק או בכל מקום אחר בעולם. אנו עומדים לצד הקהילות היהודיות שלנו ומגנים את האלימות הזו".