קללות, מכות וקריאות לשחרור פלסטין: גל תקיפות אנטישמיות בארה"ב

גל מקרים אנטישמיים בארצות הברית: מבצע שומר החומות נגמר בסוף השבוע האחרון, אך עדיין נרשמו במהלכו מספר תקריות אנטישמיות. בפלורידה שבחוף המזרחי השמיע אדם קללות אנטישמיות לעבר רב ולעבר יהודים אחרים מחוץ לבית הכנסת של חב"ד בהלנדייל. החשוד ירק על המנורה שהוצבה בחצר ואז הניח צנצנת ובה צואת אדם בפתח בית הכנסת.

במקרה אחר, בברוקלין, הותקפו שני נערים יהודים בצאת השבת על ידי קבוצה של שישה צעירים שהכריחו אותם לומר "Free Palestine" ואז חבטו בהם. נהג מונית מוסלמי של חברת אובר שנקלע למקום חילץ את השניים.

ברקע השיח האנטישמי, חברת קונגרס הרפובליקנית, מרג׳ורי טיילור-גרין, השוותה בין החובה לעטות מסיכות לבין פעולות הנאצים בתקופת השואה. טיילור-גרין הסתבכה בעבר באמירות אנטישמיות, והפעם יצאה נגד דרישתה של יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי לעטות מסיכה באולם המליאה. "אנו יכולים להסתכל אחורה לתקופה שבה אנשים נדרשו לענוד טלאי צהוב ונשלחו ברכבות לתאי גזים בגרמניה הנאצית. זה בדיוק סוג הדיכוי שננסי פלוסי רוצה לעשות", אמרה חברת הקונגרס בריאיון.

בתוך כך, במערב לונדון נערכת היום (ראשון) הפגנת הזדהות עם ישראל. אחד ממארגני ההפגנה מסר כי המשתתפים תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה ובו בזמן מכירים בזכות שיש לפלסטינים לחיות חיים חופשיים - אבל ציין שהציבור הרחב צריך להבין את תפקידו של חמאס, שלא מעוניין להכיר בקיומה של ישראל ומעוניין בהשמדתה.

יו"ר הפדרציה הציונית של בריטניה, פול צ'רני, תהה מדוע הוא מהווה מטרה בעיניי פעילים פרו-פלסטיניים בשל פעולותיה של ישראל שמתרחשות הרחק מבריטניה. הוא הוסיף כי יהיה מוכן לפעול יחד עם מוסלמים מתונים נגד אנטי-ציונות, אותה הוא מחשיב סוג חדש של אנטישמיות.

בחזרה לאנטישמיות שזוקפת ראשה בארצות הברית, היום נעצר וואסים עוואדה, גבר מברוקלין שנחשד בהכאת גבר יהודי במידטאון מנהטן. מתא הכלא שלו הוא טען שהיה "עושה זאת שוב". עוואדה, בן 23, מואשם בתקיפת ג'וזף בורגן, יהודי בן 29. לפי התובע המקומי, אוואדה אמר ש"אין לו בעיה לעשות את זה שוב". הוא הואשם בתקיפה ובפשע שנאה.

אתמול נטען בחשבון הטוויטר של stopantisemitism.org, ארגון אמריקני הפועל נגד אנטישמיות, שהדוגמנית בלה חדיד צייצה תמונות של עוואדה ואחרים בהפגנה פרו-פלסטינית, תוך שהיא כותבת "לבי מרגיש שלם להיות בקרבת פלסטינים יפים, חכמים, מכבדים ואוהבים כאלה". הארגון טען שחדיד "חברה" של עוואדה וביקש ממנה להתנער ממנו. יש לציין שעוד לפני כן פרסמה חדיד סטורי המגנה תקיפות אנטישמיות.

Horrific - @bellahadid caught protesting with Waseem Awawdeh, the same man that was arrested for brutally assaulting an innocent Orthodox Jewish man in NYC last night! @MichaelKors @Dior @Versace @Bulgariofficial - we demand you cut all ties with this antisemite! pic.twitter.com/3k0LMmaned

הבוקר דווח גם על תקרית בחוף המערבי. משטרת לוס אנג'לס עצרה גבר, אחד מקבוצה של חשודים בתקיפת חמישה סועדים יהודים במסעדה ביום שלישי בערב. אחד מהסועדים שהיה מעורב באירוע, סיפר לרשת CNN שהוא אכל עם ארבעה מחבריו, יהודים, כשלפתע קבוצה של גברים נעצרה יצאה מהרכב שלה והחלה לצעוק. העצור, שכנראה שייך לקבוצה פרו-פלסטיני, יצא מהרכב והחל לתקוף את הגברים שישבו שם.

Some prominent Jewish groups are appealing to the Biden administration to condemn the surge of antisemitic attacks in the U.S. after the recent violence in the Middle East.@jeffpeguescbs has more on the attacks. pic.twitter.com/H3i78WG9I4