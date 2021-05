ביידן על גל האלימות בארה"ב: המתקפות נגד יהודים איומות וחייבות להיפסק

התגברות המתקפות האנטישמיות בארצות הברית: הנשיא ג'ו ביידן פרסם היום (שני) ציוץ ברשת טוויטר בו גינה את המתקפות האחרונות שתועדו בארצו נגד יהודים. "המתקפות האחרונות על הקהילה ההיהודית הן נתעבות והן חייבות להיפסק", כתב ביידן. יש לציין שהנשיא לא נקט במונח "אנטישמיות" ולא התייחס לנסיבות של מרבית התקיפות, שבוצעו על ידי מוסלמים-אמריקנים.

The recent attacks on the Jewish community are despicable, and they must stop. I condemn this hateful behavior at home and abroad — it’s up to all of us to give hate no safe harbor.