ביידן על התקיפות האנטישמיות: "משליטות טרור"

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן יצא הלילה (שבת) בהצהרה מיוחדת בעקבות סדרה של תקיפות אנטישמיות כלפי יהודים אמריקנים. "בשבועות האחרונים היינו עדים לתקיפות אנטישמיות, שמשליטות טרור", אמר הנשיא. "התקיפות האלה מתועבות, לא אמריקניות וחייבות להיפסק. לא ארשה שאמריקנים ירגישו מאוימים או מותקפים בגלל אמונתם או מנהגיהם".

בין אנטישמיות לקיטוב פנימי, האזינו לשיחה בכאן רשת ב

ביידן הוסיף: "אנחנו לא יכולים להרשות לשילוב רעיל של שנאה, שקרים מסוכנים ותיאוריות קונספירציה לסכן אזרחים אמריקנים. משרד המשפטים יקצה את כל המאבקים הנדרשים כדי להילחם בפשעי השנאה. כולנו חייבים להשתיק את הקולות הנוראים שמהדהדים את הפרק הרע ביותר בהיסטוריה העולמית".

מה מרגיש יהודי בארה"ב שמרביצים לו בגלל הסלמה בעזה? | שמואל רוזנר, המדד

על רקע התקריות האנטישמיות האחרונות, מושל ניו יורק קומו הודיע בשבוע שעבר על הגברת האבטחה בשכונות היהודיות. בהודעה שפרסם נכתב: "תגבור נוכחות המשטרה בבתי ספר, בתי כנסת ומוסדות יהודיים - וזאת על רקע הגברת המתח גם בעקבות מבצע שומר החומות". הוא הוסיף: "לא נסבול זאת. לשנאה אין מקום במדינת ניו יורק".

Jews being attacked on Manhattan’s Upper East Side. Can’t say I didn’t see this coming 😞 @jews_of_ny pic.twitter.com/s3mqaqR7Fj — Michal Divon מיכל דיבון ميخال ديفون (@michaldivon) May 19, 2021

על פי הליגה נגד השמצה, מאז תחילת המבצע בעזה נרשם זינוק של כמעט 200 תקריות אנטישמיות, זאת לעומת 130 בשבוע לפני תחילת המבצע. הליגה, יחד עם איחוד הפדרציות היהודיות וארגונים נוספים, פנו לנשיא ביידן בבקשה לפעול נגד האנטישמיות: "אנו חוששים שהשימוש בסכסוך נועד להעצים שיח אנטישמי שמעודד שחקנים מסוכנים לתקוף יהודים. לדבר יהיו השלכות גם להרבה מעבר לשבועיים האחרונים".