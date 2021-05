מסתמן: הטיסות מישראל לשארם א-שייח יחודשו

לאחר פגישת שר החוץ גבי אשכנזי במצרים, מסתמן כי הטיסות מישראל לשארם א-שייח יחודשו, כך פורסם היום (ראשון) בחדשות הערב בכאן 11. זאת לאחר שהטיסות בין נמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה בסיני הופסקו בשנת 2015 מסיבות ביטחוניות.

לצד המגעים להסדרה בעזה, מתחזק הקשר עם מצרים: לאחר נסיעת שר החוץ אשכנזי למצרים, מסתמן כי יחודשו הטיסות לשארם א-שייח' בסיני, שהופסקו מסיבות ביטחוניות#חדשותהערב @gilicohen10 pic.twitter.com/XonEJejVnz — כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2021





בתוך כך, מצרים חותרת להגדיל את מעורבותה בשיקום רצועת עזה ורואה בסוגיית השבויים והנעדרים ערוץ מקביל לערוץ השיקום, ללא קשר ישיר בין השניים. מקורות פלסטיניים מסרו לכאן חדשות שהמצרים מעוניינים להוביל את הליך השיקום של הרצועה באמצעות חברות קבלן מצריות שיבצעו את הפרויקטים הגדולים בעזה. זאת בנוסף להכנסת חומרי בנייה לרצועה דרך מסוף רפיח בפיקוח מצרי. המצרים מעוניינים שגם לרשות הפלסטינית ולאו"ם יהיה תפקיד בהליך השיקום.

הקרב על שיקום עזה: המצרים לא קושרים בין שיקום הרצועה לסוגיית השבויים והנעדרים. חמאס מציע להקים מועצת שיקום עצמאית בעזה ללא אבו מאזן, ברשות מתנגדים@galberger #חדשותהערב pic.twitter.com/pikn7ntaKX — כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2021





ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל נועד היום ברמאללה עם ראש הרשות אבו מאזן וכמה מבכירי ההנהגה הפלסטינית. מחר הוא צפוי להיפגש עם הנהגת חמאס ברצועה. לדברי מקורות פלסטינים, הגנרל כאמל יעדכן מחר את חמאס בעמדת ההנהגה ברמאללה ולפיה שיקום הרצועה חייב להיעשות דרך הרשות הפלסטינית ודרכה בלבד.

בחמאס מנסים לצמצם את מעורבות הרשות הפלסטינית בהליך השיקום ובארגון בוחנים להקים "מועצת שיקום" עצמאית שתנהל את העברת הכספים וחומרי הבנייה. בראשה תועמד אישיות פלסטינית עצמאית המוערכת על ידי המערב. לכאן חדשות נודע כי בחמאס גיששו אצל ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר סלאם פיאד, בניסיון לבדוק אם יהיה מוכן לעמוד בראש "מועצת השיקום" אך הוא סירב.

בכיר ברשות הפלסטינית אמר לכאן חדשות כי הרשות מתנגדת להקמת מועצה כזו, וחמאס חייב להסכים לכך שהשיקום מתחילתו ועד סופו ייעשה דרך הרשות הפלסטינית. "זה Take it or leave it", אמר הבכיר הפלסטיני.