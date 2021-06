עם שם מלכותי במיוחד: בת שנייה נולדה להארי ומייגן

הדוכס והדוכסית מסאסקס, הנסיך הארי ומייגן מרגל הודיעו היום (ראשון) על הולדת בתם השנייה, שזכתה לשם המלכותי - ליליבת' "לילי" דיאנה-מאונטבאטן ווינדזור. על פי הודעת הזוג הרשמית, התינוקת נולדה ביום שישי בבית חולים בסנטה ברברה בקליפורניה. עוד נמסר שהאם ובתה מרגישות טוב ונמצאות בביתן.

The Duke and Duchess of Sussex, Harry and Meghan have announced the birth of their baby daughter - with her name to honour the Queen and Diana - Lilibet “Lili” Diana Mountbatten Windsor, born of Friday 4th June. pic.twitter.com/8GHzzrap5R