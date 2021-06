פקיסטן: לפחות 25 הרוגים ועשרות פצועים בהתנגשות שתי רכבות

שתי רכבות אקספרס התנגשו הבוקר (שני) זו בזו בדרום פקיסטן. לפי גורמי משטרה והצלה, לפחות 25 בני אדם נהרגו כתוצאה מההתנגשות. כלי תקשורת מקומי דיווח כי מספר הפצועים עומד על יותר מ-30 בני אדם. קצין משטרה סיפר שאחת מרכבות האקספרס ירדה מהפסים, וזמן קצר לאחר רכבת אקספרס אחרת התנגשה בה. המתים והפצועים מועברים לבתי חולים באזור התאונה. עדיין לא ברור מה גרם לסטייתה של הרכבת מהמסילה.

ברשתות החלו להופיע תיעודים מזירת התאונה הקטלנית, שטרם אומתו. קיים חשש כי ישנם אנשים לכודים בין הקרונות למסילות, ועקב כך נדרש ציוד מכני כבד כדי לחלצם. תנועת הרכבות באזור התאונה הושעתה עד להודעה חדשה.

#BREAKING: Millat Express collides with Sir Sayyed Express. Incident took place near Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad #BreakingNews #MillatExpress #Pakistan #India pic.twitter.com/mU5X4P61uF