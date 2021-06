ביידן בירך את בנט ולפיד: "מצפה לעבוד ביחד"

נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, בירך הערב (ראשון) את ראש הממשלה נפתלי בנט, את ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד ואת כל חברי הממשלה החדשה.

בהודעה שפרסם אמר ביידן כי הוא מצפה לעבוד עם בנט כדי לחזק את מערכת הקשרים ההדוקה והמתמשכת בין שתי המדינות. הוא ציין כי "לישראל אין חברה טובה יותר מארצות הברית, הקשר המאחד את עמנו הוא עדות לערכים המשותפים שלנו ולעשרות שנים של שיתוף פעולה הדוק. אנו ממשיכים לחזק את השותפות שלנו, ארצות הברית נותרת בלתי מעורערת בתמיכה בביטחון ישראל". עוד כתב נשיא ארצות הברית ביידן כי הממשל שלו מחויב במלואו לעבוד עם ממשלת ישראל החדשה לקידום הביטחון, היציבות והשלום בעבור ישראלים, פלסטינים ואנשים בכל האזור.

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו בירך גם הוא את בנט ולפיד וכתב כי הוא מצפה לעבוד איתם ולחזק את הקשרים בין שתי המדינות בהתאוששות ממגפת קורונה, ובתחומי ההמסחר וההשקעות. טרודו מוסיף שארצו מחויבת לפתרון שתי המדינות, ותמשיך לקדם פתרון שיביא שלום וביטחון במזרח התיכון. בסיום הודעתו טרודו הודה לראש הממשלה לשעבר נתניהו על השותפות יקרת הערך לאורך השנים.

קנצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, בירך גם הוא את בנט ולפיד ואמר כי הוא מצפה לעבוד איתם. "אוסטריה מחויבת לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמשיך לעמוד לצידה", כתב קורץ בטוויטר.

