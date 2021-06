תביעת ענק נגד "פורנהאב": האתר מואשם בהפצת סרטונים של יחסי מין ללא הסכמה

יותר מ-30 נשים הגישו תביעת ענק נגד החברה הבת של אתר הפורנוגרפיה הגדול בעולם "פורנהאב". המתלוננות האשימו את האתר "מיינד-גיק" כי ניצל אותן בעבור רווח. החברה מפיצה ברשת סרטונים של אונס, נקמה ואף פורנוגרפיה של קטינים.

רשת CBS ראיינה חלק מהנשים שהתלוננו, מבוגרות וצעירות, שהיו מוכנות לספר כיצד סרטון אחד פרטי הגיע לעיניהם של מיליוני צופים - והפך את חייהן לגיהינום. כמעט מחצית מהמתלוננות היו קטינות בשעת צילום הסרטונים.

A new lawsuit accuses Pornhub of running a criminal enterprise and profiting off videos of underage girls and victims of sex trafficking.@tonydokoupil spoke with some of the women who say they were exploited for profit.



Warning: some of this report includes graphic language. pic.twitter.com/PGycMHfyzl