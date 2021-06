הזן ההודי: בבריטניה, פורטוגל וארה"ב כבר חוששים מגל תחלואה נוסף

התעלומה הגדולה ביותר בה עוסקים ממשלות ומומחי מגפות ברחבי העולם כרגע נעוצה בזן הדלתא, הזן שהתגלה לראשונה בהודו. הנתונים מבריטניה, אחת המדינות המחוסנות בעולם מובילים לחשש בקרב רבים מפני גל תחלואה נוסף במדינות המערב.

בשבוע האחרון חל זינוק של 49% במספר הנדבקים החדשים כאשר ממוצע הנדבקים ליום עומד כעת על 7,600 מקרים ליום, זאת לעומת פחות מ-2,000 בתחילת חודש מאי, כאשר היו הרבה פחות מחוסנים בממלכה. בשלושת הימים האחרונים נרשמו בבריטניה יותר מ-10,000 נדבקים חדשים, לראשונה מאז חודש פברואר.

ההערכות בבריטניה זהות לאלו של דו"ח אמן שפורסמו הבוקר (ראשון) ולפיהם הזן ההודי מדבק יותר, כנראה יותר מכל זן שראינו עד כה וגם ומביא למחלה חמורה יותר מאשר הזנים האחרים, לרבות הזן הבריטי. בתחילת החודש הזהיר ניל פרוגוסון, האפדימיולוג הבריטי הבכיר כי "ישנה סכנה שאנו עומדים גל שלישי משמעותי" והוסיף כי יתכן שעוצמתו תהיה זהה לזו של הגל השני מסוף השנה שעברה, הקטלני ביותר שבריטניה סבלה ממנו.

ע"פ מומחי המגפות של ממשלת בריטניה החשש מהתפרצויות עלול להתרחש בקרב מובלעות כמו: תלמידי בתי הספר, סרבני חיסונים ומחוסנים שהנגיף הצליח לחדור את המערכת החיסונית שלהם. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה הכריז בסוף השבוע על פתיחת אפשרות ההתחסנות גם לצעירים בני 18 ומעלה בתקווה לזרז את חיסונם של הבריטים ולהגיע לחסינות עדר עד אמצע יולי.

As we open up vaccinations to everyone 18+, I want to take a moment to thank our young people.



You’ve acted selflessly and sacrificed so much to save others in this pandemic.



Now the end is in sight. Please get your jabs as soon as you can. pic.twitter.com/uSsjw4dxeP