הרוג אחד ותשעה פצועים בהתמטטות בניין באזור יהודי במיאמי ביץ'

לפחות בן אדם אחד נהרג ותשעה נפצעו בקריסת בניין דירות בן 12 קומות היום (חמישי) בשכונת סופרסייד היהודית, הסמוכה למיאמי ביץ׳ שבארצות הברית.

ערוץ NBC המקומי בדרום פלורידה פרסם תיעוד של חילוץ ילד מההריסות. במקביל דווח כי כוחות ההצלה נקראו לסייע בחילוץ שני נפגעים, שלא ברור מה מצבם. בניין הדירות מכיל יותר מ-100 יחידות דיור ולא ברור מה גרם לקריסתו.

