אירוע דקירה בגרמניה: 3 נהרגו ו-6 נפצעו

בגרמניה נרצחו הערב (שישי) שלושה בני אדם ונפצעו שישה - כמה מהם במצב קשה - באירוע דקירה בעיר וירצבורג שבבוואריה. שוטרים ירו בחשוד במעשה, ועצרו אותו. הרקע לדקירות עדיין אינו ברור. התוקף נראה בתיעודים השונים כשהוא יחף ולפי הדיווחים, את הסכין הוא השיג מאחת החנויות במרכז העיר. החשוד - אזרח סומלי שחי בגרמניה מאז 2015 וטופל בחודשים האחרונים בקליניקה נפשית.

BREAKING: Multiple victims after knife attack in Würzburg, Germany; suspect in custody pic.twitter.com/66KskUdNzC