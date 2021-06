השוטר דרק שובין נידון ל-22.5 שנות מאסר על רצח ג'ורג' פלויד

רצח ג'ורג' פלויד: בית המשפט במיניאפוליס גזר הערב (שישי) 22 וחצי שנות מאסר על השוטר דרק שובין, שהורשע ברצח. לאחר שהשימוע החל, נשמעו הצהרות מבתו של ג׳ורג׳ פלויד ומהאחיין שלו. לשאלה ״אם היית יכולה לומר לאבא משהו, מה זה היה?״, השיבה בתו בת ה-7, ג'יאנה: ״שאני אוהבת אותו ומתגעגעת אליו״.

