שר ההגנה האמריקני לשעבר דונלד רמספלד מת בגיל 88

דונלד ראמספלד, שהיה שר ההגנה של ארצות הברית בממשלים של הנשיא פורד והנשיא בוש הבן, הלך הערב (רביעי) לעולמו בגין 88. ראמספלד היה שר ההגנה הצעיר ביותר בהיסטוריה האמריקנית כשנכנס לתפקיד כשהיה בן 43. הוא שימש בתפקיד בפיגועי 11 בספטמבר, במלחמה באפגניסטן ובמלחמת המפרץ השנייה בשנת 2003.

רמספלד היה שייך לנאו-קונסרבטיבים ונחשב לאחד הגורמים המרכזיים לכניסתה של ארצות הברית למלחמת המפרץ השנייה, מה שגם הביא לביקורת ציבורית גדולה כנגדו. בשנת 2001, בכהונתו השנייה, פיקח על פלישת ארצות הברית לאפגניסטן, בצל פיגועי הטרור ב-11 בספטמבר.