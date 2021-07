"אחתוך לך את הגרון למען פלסטין": צעיר יהודי הותקף בלונדון

תקיפה אנטישמית בבריטניה: צעיר יהודי הותקף פעמיים בתוך שעה בלונדון, תחילה באוטובוס ולאחר מכן ברכבת התחתית. התקיפות אירעו אתמול (שבת), והתפרסמו היום בעיתון "הדיילי מייל" בעקבות תיעודים מהתקיפות שהופצו ברשתות.

את התיעודים הפיץ אחיו של הצעיר שהותקף, כשבסרטון הראשון נראה נוסע באוטובוס צועק לעברו: "פלסטין החופשית", ו"אני שונא יהודים". בסרטון השני מתועדת התקיפה של הצעיר ברכבת התחתית על ידי קבוצת אנשים, שבין היתר שרו שירים אנטישמיים ואיימו "לשסף לו את הגרון עבור פלסטין".

My brother [who is visibly Jewish] was attacked on the 113 bus, heading in direction of Oxford Circus, London at 11:33PM and threatened to "slit his throat for Palestine".

Will anything be done about this rampant #Antisemitism @tfl @CST_UK @antisemitism pic.twitter.com/iCKV62rA8b