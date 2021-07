דיווחים ראשוניים באיראן על שריפה שפרצה הערב (שני) במפעל הסמוך לבירה טהראן. טרם ברורות נסיבות הדליקה. דובר מחלקת כיבוי האש בעיר מסר כי פטריית העשן שעולה מהמפעל נראית למרחקים. ככל הנראה, השריפה פרצה באחד המחסנים של המפעל שנמצא ליד העיר כאראג' שבפרברי הבירה האיראנית. כוחות כיבוי נמצאים בזירה.

