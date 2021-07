פיצוץ עז בכלי שיט מסחרי בנמל בדובאי

פיצוץ עז אירע הלילה (חמישי) בנמל ג'בל עלי שבדובאי, במכולה על אחת הספינות. לא דווח על נפגעים. בעקבות כך פרצה שריפה גדולה במקום, עליה הצליחו להשתלט כוחות הכיבוי.

ממשלת דובאי מסרה כי הפיצוץ נגרם בשל חומרים דליקים, וכי הפעילות בנמל מתנהלת כסדרה. עוד נמסר כי התקרית אירעה בזמן שכלי השיט המסחרי התכונן לעגון באחד הרציפים, והיה רחוק מנתיב השיט המרכזי של הנמל.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj