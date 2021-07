דיווחים בפלורידה: נמל התעופה פורט לודרדייל פונה עקב איום ביטחוני

דיווחים בארצות הברית: נמל התעופה בפורט לודרדייל-הוליווד שבפלורידה פונה היום (שבת) ממבקרים ונוסעים עקב "איום ביטחוני". מצב חירום הוכרז במקום וכל הטרמילנים נסגרו. טרם ידועים פרטים נוספים.

#Florida: Fort Lauderdale-Hollywood International Airport has been evacuated due to a security threat. All terminals are closed, Traffic only moving in arrivals. #broward pic.twitter.com/LM1PuxAe1b