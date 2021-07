4 איראנים הואשמו בניסיון לחטוף עיתונאית אמריקנית

בבית משפט פדרלי בניו יורק הואשמו הלילה (רביעי) ארבעה אזרחים איראנים בקשירת קשר לחטוף את העיתונאית והסופרת האמריקנית, מאסי עלינג'אד. מדובר במהגרת מאיראן המתגוררת בברוקלין, שידועה בביקורת שלה על הפרת זכויות האדם במולדתה.

Manhattan U.S. Attorney announces kidnapping conspiracy charges against an Iranian intelligence officer and members of an Iranian intelligence network https://t.co/26n3II71Zz@FBI @NewYorkFBI pic.twitter.com/mfYYhHffYm — US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 13, 2021

ארבעת הנאשמים הם סוכני מודיעין או סוכנים חשאיים של איראן. העיתונאית פרסמה בעבר מאמרים שמתחו ביקורת על הפרות זכויות האדם על ידי המשטר האיראני, ובשנה שעברה אף כתבה כי המשטר מתכוון לחטוף אותה.

שמה של עלינג׳אד לא הוזכר בכתב האישום, אולם היא אישרה בריאיון לניו יורק טיימס כי אכן היא זו שהיתה מטרתם של אנשי המודיעין האיראנים. שלשום אישרו בארה"ב ובאיראן כי מתנהלים מגעים עקיפים לביצוע עסקת חילופי אסירים בין המדינות.

This is my latest statement for @VOAIran about the Islamic Republic of Iran's Ministry of Intelligence plot to kidnap me from Brooklyn. I'm glad to be alive and appreciate your support.



Spare a thought for many other Iranian dissidents kidnapped and executed by this regime pic.twitter.com/bts6WR7D5Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 14, 2021

לאחר שנודע לה שהמשטר האיראני מנסה לחטוף אותה, העיתונאית האמריקנית-איראנית סיפרה כי היא עובדת יחד עם ה-FBI. עוד פרסמה כי בשלב מסויים ביקשו ממנה אנשי סוכנות הריגול לפרסם ממקום מבטחים סרטון בשידור ישיר דרך האינסטגרם, כדי לראות אם האיראנים שתכננו לחטוף אותה מסוגלים לעלות על עקבותיה.