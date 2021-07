"יום החירות": כל הגבלות הקורונה באנגליה הוסרו

התחלואה בבריטניה שוברת שיאים כשרק ביממה האחרונה אותרו בממלכה יותר מ-48 אלף מאומתים, אבל זה לא הפריע לראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון להודיע על הסרת כל הגבלות הקורונה באנגליה החל מהיום (ראשון) ולהחזיר לשגרה עשרות מיליונים, במה שמכונה במדינה "יום החירות" (freedom day). ההגבלות הוסרו רק באנגליה, ולא בשאר מדינות האי הבריטי - סקוטלנד, וויילס וצפון אירלנד.

כולנו זוכרים את התמונות של עשרות האלפים שגדשו את רחובות לונדון ואת אצטדיון וומבלי לקראת גמר יורו 2020 שהתקיים בבירה הבריטית. מהיום אלה יהיו תמונות שבשגרה. הגבלת הקהל באצטדיוני הספורט, אולמות התרבות ובתיאטראות הוסרה, ומעכשיו המונים יוכלו לצפות בהופעות, הצגות תיאטרון ובמשחקי כדורגל ללא הגבלה. כמו כן, לראשונה מאז מרץ 2020, הפאבים ומועדוני הלילה יחזרו לעבוד במתכונת מלאה, כמו גם המסעדות.

בתוך כך גם חובת עטיית המסיכות תוסר כמעט לגמרי, מלבד מספר מוסדות ובתחבורה הציבורית, ותישאר כהמלצה בלבד. הגבלת המרחק שעד כה עמדה על מטר אחד תבוטל כליל, חובת תעודת המתחסן במקומות הבילוי בוטלה, וגם ההגבלה על חתונות והלוויות הוסרה.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe