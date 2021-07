לא הבנתם, הגביע הוא שלנו | הזווית

בן אנד ג'ריס הודיעה אתמול (שני) שהיא מפסיקה למכור את הגלידות שלה ב"שטחים הפלסטינים הכבושים", ובלי לספור עד עשר כבר התחילה סערה. פוליטיקאים ומשפיעני רשת מיהרו לגנות, בימין קראו להחרים את מוצרי החברה – ושרת הכלכלה אורנה ברביבאי פרסמה סרטון טיק טוק בו היא זורקת חבילת וניל עוגיות לפח (או טעם אחר, לבחירתכם) כשהיא אומרת: "הגלידות שלכם לא ינהלו לנו את קבלת ההחלטות במדינה".

אז זהו, שסיפור החרם הוא קצת מורכב וכדאי לעשות הפרדה. הודעת ההחרמה מגיעה מטעם חברת בן אנד ג'ריס העולמית, אבל חברת בן אנד ג'ריס ישראל היא גוף עצמאי, והודיעה שהיא מנותקת מעמדה זו. זכיין החברה בארץ, אבי זינגר, ביקש בציוץ בטוויטר לא להחרים את המוצרים - אלא להיפך: להמשיך ולרכוש את הגלידה עד למועד תום הזיכיון למכירת המוצר בסוף 2022.

"אנחנו ממשיכים למכור בכל ישראל, ולא ניכנע ללחץ ולחרם של יוניליוור ובן אנד ג'ריס העולמית", הבהיר זינגר. "גלידה היא לא חלק מהפוליטיקה. אנחנו קוראים לישראלים להמשיך לקנות את התוצרת הישראלית המפרנסת מאות עובדים באזור הדרום".

בשנה וחצי הקרובות יוכל זינגר להמשיך לשווק את המוצרים בארץ, אבל השאלה היא אם הישראלים בכלל ירצו לרכוש אותם. כבר עכשיו רואים ברשתות הודעות של חברות גלידה מתחרות בישראל שקפצו על ההזדמנות, וקוראות להחרים את בן אנד ג'ריס ולקנות רק גלידות "כחול לבן".

זכיין בן אנד ג'ריס ישראל מבקש יפה להשאיר את הקינוח מחוץ לפוליטיקה הישראלית, אבל נראה שכבר מאוחר מדי לזה. ראש הממשלה בנט השתמש ברטוריקה: "גלידות יש הרבה, מדינה יש רק אחת" ותקף: "זו החלטה שגויה מוסרית ואני מאמין שתתברר גם כשגויה עסקית. החרם על ישראל - דמוקרטיה מוקפת איי טרור - משקף אובדן דרך מוחלט. החרם לא עובד ולא יעבוד, ונילחם בו בכל הכוח". שר החוץ יאיר לפיד אמר כי זו "כניעה מבישה לאנטישמיות, ל-BDS ולכל מה שרע בשיח האנטי ישראלי והאנטי יהודי" והבטיח שישראל לא תשתוק להם.

ראש האופוזיציה נתניהו כתב באנגלית, לבן על גבי ירוק: "עכשיו אנחנו יודעים איזה גלידה לא לקנות", וח"כ מיקי זוהר מהליכוד כתב: "בן אנד ג'ריס לא תחסר לישראל. ישראל תחסר לבן אנד ג'ריס". מועצת יש"ע קראה במפורש להחרים את מוצרי החברה: "לצערנו, חברת גלידות החליטה להחרים את יהודה, שומרון ובקעת הירדן ובשל כך לגרום לפיטוריהם של מאות עובדים ישראלים בדרום. אין צורך לרכוש מוצרים מחברות שמחרימות מאות אלפי אזרחי מדינת ישראל, בגלל המקום שבו הם בחרו לגור".

Now we Israelis know which ice cream NOT to buy 🇮🇱💪 https://t.co/j7VNpIWX0f